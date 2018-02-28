بالصور.. ” وحش سيبيريا ” يهدد بريطانيا

لندن(صدى):

أوضحت مصادر، أن عواصف ثلجية ضربت مناطق واسعة في بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، في موجة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها اسم ” الوحش القادم من الشرق ” أدّت إلى إغلاق مدارس، وأربكت خطط السفر لآلاف الناس.

وأشارت المصادر إلى إنه شهدت مناطق في شرق بريطانيا هذا الأسبوع تراكمًا للثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات، بينما كشفت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجات الحرارة قد تتراجع إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.

وأضاف آيدان مكجيفرن، وهو خبير في مكتب الأرصاد الجوية: ” تضرب رياح شرقية شديدة البرودة أنحاء المملكة المتحدة وسوف نشهد انهمارًا آخر للثلوج في بعض الأماكن. ”

وأكد ” مكجيفرن ” إنه تم إلغاء خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية، بينما نبّهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.