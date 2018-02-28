ارتفاع أسهم شركتين في السوق.. و ” عذيب للاتصالات ” يواصل الهبوط

علي القحطاني (صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تسجيل أسهم شركتين أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجلت أسهم 5 شركات ادنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” بترورابغ 24.10 ريال، والتصنيع 18.58 ريال “.

وانخفضت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” عذيب للاتصالات 6.57 ريال، التعاونية 64.10 ريال، جبل عمر 52.80 ريال، طيبة 30.60 ريال “.

ويعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.