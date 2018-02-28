تعليم الرياض يعلن فتح الترشيح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام القادم

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن فتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم ١٤٣٩/١٤٤٠هـ وذلك سعيًا من الإدارة في سد احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس من شاغلي و شاغلات الوظائف التعليمية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح.

ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والمدارس والمعاهد للبنين والبنات بالمنطقة إلى إطلاع المعلمين والمعلمات على تعميم الترشيح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية, مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات للراغبين يتم عن طريق عبر بوابة إدارة التعليم ” الخدمات الإلكترونية ” .

وفي هذا الإطار أوضح مدير الإشراف التربوي الأستاذ خالد الدوسري أن عملية الترشيح تمر بأربع مراحل , مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى خاصة بالمتقدمين مؤكدًا فيها على ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية بالإضافة إلى نتيجة اخـتبار قياس لافتًا إلى أن آخر موعد لرفع الطلبات نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.

وأوضح الدوسري إلى أن المرحلة الثانية خاصة بقادة المدارس وفيها يتم من التحقق من الوثائق بالمطابقة مع الأصل وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع إلكترونيا مع الاحتفاظ بالأصل لافتًا إلى آخر موعد للمصادقة من قبل قادة المدارس نهاية دوام الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٢٧هـ .

تليها المرحلة الثالثة وهي خاصة بمديري المكاتب وفيها أكد ” الدوسري ” على ضرورة تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع والاحتفاظ بالأصل وكتابة رأي مدير المكتب في المرشح, مشيرا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل المكتب نهاية دوام الخميس الموافق ١٤٣٩/٧/١٢هـ.

ثم المرحلة الرابعة للإدارات والأقسام، حيث أوضح ” الدوسري ” أنه يتم خلالها زيارة المرشح وفق التعليمات والأنظمة و تعبئة الحقل الخاص بترشيح المتقدم بناءً على نتائج الزيارة و المعطيات الأخرى منبهًا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارات والأقسام نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٧/١٩هـ.