دي خيا يضع شروطا للبقاء مع اليونايتد على حساب الريال

طلال الغامدي(صدى):

وضع حارس مرمى مانشستر يونايتد شروطًا من أجل البقاء في صفوف اليونايتد على حساب ريال مدريد.

وقالت مصادر، إن الحارس دافيد دي خيا، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الثنائي باولو ديبالا لاعب يوفينتوس، وميراليم لاعب روما خلال الفترة المقبلة.

وكانت انتشرت الأنباء الفترة الماضية حول انتقال دي خيا إلى قلعة الملكي في الصيف المقبل، وأكد اليونايتد على رغبته في الأبقاء على حارسه المتألق.