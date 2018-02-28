الاتحاد البرلماني الدولي: مستعدون لتقديم خبرتنا في وضع دستور جديد لسوريا
أعرب مارتن تشونجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن استعداد الاتحاد للمساعدة في وضع دستور جديد لسوريا، مشيرًا إلى أهمية أن تكون أي عملية دستورية شرعية وتشمل جميع الأطراف.
و قال الأمين العام للاتحاد، خلال اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: ” نحن كمنظمة عالمية للبرلمانات، لدينا دور مهم جداً للقيام بذلك حتى تكون أىيمؤسسة برلمانية تعمل أو ستعمل في سوريا، مؤسسة قوية تمثل إرادة الشعب وتعمل لصالح المجتمع بأسره ” .
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