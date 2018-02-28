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الاتحاد البرلماني الدولي: مستعدون لتقديم خبرتنا في وضع دستور جديد لسوريا

الاتحاد البرلماني الدولي: مستعدون لتقديم خبرتنا في وضع دستور جديد لسوريا
جنيف(صدى):

أعرب مارتن تشونجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن استعداد الاتحاد للمساعدة في وضع دستور جديد لسوريا، مشيرًا إلى أهمية أن تكون أي عملية دستورية شرعية وتشمل جميع الأطراف.

و قال الأمين العام للاتحاد، خلال اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: ” نحن كمنظمة عالمية للبرلمانات، لدينا دور مهم جداً للقيام بذلك حتى تكون أىيمؤسسة برلمانية تعمل أو ستعمل في سوريا، مؤسسة قوية تمثل إرادة الشعب وتعمل لصالح المجتمع بأسره ” .

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