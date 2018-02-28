صورة نادرة لإحدى حدائق الرياض في بداية الثمانينات

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، صورة نادرة لإحدى الحدائق بالعاصمة الرياض، وتعود الصورة لبداية الثمانينات من القرن الماضي.

حيث يظهر في الصورة، بعض الأطفال الصغار الذين يمرحون و يلعبون بالألعاب الموجودة بالحديقة، والتزحلق عليها، في حالة من المرح.

وعلق حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الصورة عبر موقع ” تويتر ” ، بهذه العبارة: ” المسافات التي كانت تفصل بيننا صغيرة والقناعات بسيطة .. لا يُكلّف الذهاب الى هذه الالعاب سوى عناء المشوار ” .