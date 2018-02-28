صورة نادرة لإحدى حدائق الرياض في بداية الثمانينات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، صورة نادرة لإحدى الحدائق بالعاصمة الرياض، وتعود الصورة لبداية الثمانينات من القرن الماضي.
حيث يظهر في الصورة، بعض الأطفال الصغار الذين يمرحون و يلعبون بالألعاب الموجودة بالحديقة، والتزحلق عليها، في حالة من المرح.
وعلق حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الصورة عبر موقع ” تويتر ” ، بهذه العبارة: ” المسافات التي كانت تفصل بيننا صغيرة والقناعات بسيطة .. لا يُكلّف الذهاب الى هذه الالعاب سوى عناء المشوار ” .
سنان[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل الحراميهم يمسكون البلد وينهبون المال
كان اول كل شي بترتيب حتى البلدية زمان نظافة
بدل ان نتطور تراجعنا