” القوات المسلحة ” تعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض التابعة للقوات المسلحة، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت القوات المسلحة أن الوظائف متاحة للسعوديين حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والشهادة الابتدائية، حيث تعتبر الوظائف المعلن عنها وظائف عقود سنوية على بند التشغيل والصيانة وإن فترة التقديم من تاريخ 1439/06/16هـ إلى 1439/06/20هـ .

وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الفاكس رقم (0114775205) من ورقة واحدة موضح بها الاسم الرباعي ورقم الهوية والمؤهل والتقدير والخبرات المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.