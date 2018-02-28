بلدية بارق تغلق 5 مطاعم لمخالفاتها الاشتراطات الصحية

عادل الحربي (صدى):

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية بارق أمس, عددا من المطاعم في مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية.

وأفاد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن الرقابة الصحية أغلقت خمسة مطاعم، وتم تطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمد, مشددا على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية, ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في المراكز التابعة للمحافظة والقرى التابعة لخدمات بلدية بارق، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.