حفظا لماء الوجه.. ” الجزيرة ” تعتذر للقيادة الأمريكية بعد كشف أكاذيبها

طلال الضوي(صدى):

قدمت قناة الحزيرة القطرية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، اعتذارًا للقيادة المركزية الأمريكية بعدما فضحت أكاذيبها وتضليلها للمتابعين من خلال نشر أخبار خاطئة وغير دقيقة على لسان القيادة حول الأزمة الخليجية.

وأكد مدير قناة الجزيرة أبو هلالة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه تم اعتماد الصيغة الصحيحة لتصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل، مدعيًا أنه خطأ غير مقصود بسبب الترجمة.

وكان الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية علق على إحدى الأنباء العاجلة لقناة الجزيرة والمتعلقة بتصريح الجنرال فوتيل، مؤكده كذبها بهذا التصريح، قائله ” هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل: الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن “.

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