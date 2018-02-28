بعد أن أصبحت أيقونة للموضة.. كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان 3 مرات ” صور “

لندن(صدى):

تحولت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج لأيقونة جمال، وذلك تزوجت فيها من الأمير ويليام تشالز ، حيث يحرص الجميع على متابعة الأزياء والإطلالات التي تختارها لكل مناسبة من المناسبة المهمة، ولوحظ أنها أحيانًا ما ترتدي نفس الفستان أكثر من مرة، مع تغيير من الإكسسوارات أو طريقة تصفيف شعرها للظهور بإطلالة مختلفة في كل مرة.

فبعد ظهورها مؤخرًا خلال حفل الـ ” BAFTA ” بفستان ناعم باللون الأخضر يتناسب مع حملها، وكان من تصميم جينى بيكهام، وهو عبارة عن فستان طويل، وتم تصميم الفستان بحيث يكون الصدر على شكل حرف V، وحزام أسفه باللون الأسود، واختارت حذاء باللون الأسود من ” برادا ” ، أما عن الإكسسوارات فاختارت طقم كامل من الألماس والزمرد من ماركة ” ديمى باور ” ، واختارت تسريحة بسيطة لشعرها من خلال تركه منسدلًا على كتفها.

لكن ارتدت دوقة كامبريدج نفس الفستان باللون الأزرق القاتم خلال زيارتها لنيويورك في ديسمبر 2014، واختارت هذه المرة حذاء بكعب مرتفع، وإكسسوارات بسيطة تمثلت في الأقراط والخاتم فقط، مع رفع شعرها من الخلف بتسريحة رقيقة لتبدو بمظهر غير متكلف.

مع العلم أن نفس الفستان السابق اختارته ” كيت ميدلتون ” لترتديه خلال حفل عشاء في لندن بنفس العام 2014، واختارت معه مجوهرات ملكية فخمة مرصعة بالألماس، حيث تكونا لعقد من 38 ماسة، و13 قطعة من الزمرد تعود للملكة إليزابيث.

