وظائف شاغرة عديدة بالهيئة العامة للعقار
أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن حاجتها لتشغيل موظفين، بعدد من الوظائف الإدارية لحملة الماجستير والبكالوريوس، وحملة الثانوية العامة والشهادة الابتدائية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مستشار قانوني (عدد 1 – لحملة ماجستير تخصص أنظمة مع خبرة 4 سنوات).
– باحث ميزانية (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص تخصص المالية).
– أخصائي مشتريات (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص محاسبة مع خبرة 4 سنوات).
– مطور برامج (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص حاسب آلي).
– مساعد إداري (عدد 4 – لحملة الشهادة الثانوية مع خبرة 6 سنوات).
– مساعد إداري (عدد 1 – لحملة الشهادة الثانوية مع خبرة 4 سنوات).
– مراسل (عدد 1 – لحملة الشهادة الابتدائية مع خبرة سنتين).
وأتاحت الهيئة التقديم بالفترة الحالية، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
على أن يتم التقديم، في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس الموافق 1439/6/20هـ.
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