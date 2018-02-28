وظائف شاغرة عديدة بالهيئة العامة للعقار

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن حاجتها لتشغيل موظفين، بعدد من الوظائف الإدارية لحملة الماجستير والبكالوريوس، وحملة الثانوية العامة والشهادة الابتدائية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مستشار قانوني (عدد 1 – لحملة ماجستير تخصص أنظمة مع خبرة 4 سنوات).

– باحث ميزانية (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص تخصص المالية).

– أخصائي مشتريات (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص محاسبة مع خبرة 4 سنوات).

– مطور برامج (عدد 1 – لحملة بكالوريوس تخصص حاسب آلي).

– مساعد إداري (عدد 4 – لحملة الشهادة الثانوية مع خبرة 6 سنوات).

– مساعد إداري (عدد 1 – لحملة الشهادة الثانوية مع خبرة 4 سنوات).

– مراسل (عدد 1 – لحملة الشهادة الابتدائية مع خبرة سنتين).

وأتاحت الهيئة التقديم بالفترة الحالية، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

على أن يتم التقديم، في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس الموافق 1439/6/20هـ.