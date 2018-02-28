توصيل خدمة الاتصال بالإنترنت ” 4G ” للقمر العام القادم

برلين(صدى):

أعلنت كل من شركتي فودافون ونوكيا عن خطط لتثبيت شبكة 4G على سطح القمر، سيتم استخدامها خلال المهمة الخاصة الأولى إلى هناك في العام المقبل 2019.

وأشارت مصادر إلى أن شركة ألمانية تدعى PTScientists تنوي إطلاق حملة رائدة إلى القمر في 2019، وسيكون بإمكان المستكشفين من الروبوتات، الاتصال عبر نظام ” 4 G ” مع المحطة المستقلة للملاحة.

وأوضح هانز أميتسريتر، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون بألمانيا: ” إن هذا المشروع ينطوي على نهج مبتكر جذريًا لتطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف النقال. ”

ولفت روبرت بوهمي الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية PTScientists إلى: ” إن مهمة القمر يمكن أن تضع الأساس للبعثات في النظام الشمسي والفضاء السحيق. ” مضيفًا: ” من أجل السفر خارج الأرض، فنحن بحاجة إلى تطوير البنى التحتية خارج كوكبنا الأم.. ومع بعثة القمر سوف نقوم بإنشاء واختبار العناصر الأولى لشبكة اتصالات مخصصة على سطح القمر. ”