فنانة شهيرة تستنسخ كلبتها الميتة بـ 100 ألف دولار

واشنطن(صدى):

اعترفت المغنية والممثلة الأميركية، بربارة سترايسند، أن كلبتين “من الأعز” عليها في الدنيا وتقيمان معها في البيت مع كلبة ثالثة “هما في الحقيقة استنساخ مزدوج” عن واحدة كانت تملكها وتوفيت العام الماضي.

حيث كشفت سترايسند في لقاء إعلامي ، أن موت كلبتها Samantha ترك في نفسها حزناً مشهوداً، فقامت بسحب نسختين عنها، سمت الأولى Miss Violet والثانية سمتها Miss Scarlett وهما من عائلة كلبية واحدة، اسمها Coton de Tulear لأن كلابها الصغيرة قطنية الفرو الأبيض، كقطن مدينة “توليار” في جزيرة مدغشقر.

ولم تكشف سترايسند عن تكلفة الاستنساخ إلا أن شركة رائدة في الاستنساخ الكلبي على مستوى دولي بولاية تكساس أكدت في تصريحات إعلامية أن معدل كلفة استنساخ كلب يبلغ 50 ألفاً من الدولارات على الأقل.