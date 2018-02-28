” الغذاء والدواء ” تطلق موقعا يتيح للطلاب التسجيل في التدريب التعاوني

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الموقع الالكتروني لبرنامج التدريب التعاوني، الذي يتيح استقبال طلبات التدريب من الجامعات والطلاب، وتسهيل عملية التقديم ومتابعة التسجيل بالبرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن البرنامج يهدف إلى الإسهام في الخدمة المجتمعية وتهيئة طلاب الجامعات لسوق العمل من خلال تدريبهم في التخصصات المتاحة في الهيئة.

وأضاف السلطان أن البرنامج يشمل الطلاب والطالبات خريجي تخصصات الغذاء والصيدلة وهندسة الأجهزة الطبية والتخصصات الإدارية وتخصصات الحاسب الآلي، في الدرجات العلمية المختلفة (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه).