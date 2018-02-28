لفتة إنسانية من عروسة سعودية تثير مشاعر نشطاء ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية تبرعت فتاة سعودية مؤخراً بمهرها من أجل إنقاذ حياة مريض وتكفلها بعلاجه على نفقتها، ابتغاءً لوجه الله.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعدما نشر الفنان فايز المالكي تفاصيل الحالة المرضية لمعاق لديه أسرة وأطفال ويحتاج مساعدة، لتتفاعل العروس بالرد عليه قائلة: “ أنا اتكفل بعلاجه ١٥ ألف ريال من مهري والله العالم اني بحاجتها واعيل امي وخواتي لكن ربما تفتح لي أبواب التوفيق وربما تفرج لي كرب منه سبحانه ” .

ودشن الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل عنوان (#عروست تبرع بمهرها لعلاج مريض) أشادوا فيه بموقف الفتاة صاحبة العطاء الفريد من نوعه وسط دعوات الالاف لها.

ولم لم يتمالك “ المالكي ” نفسه أمام موقف العروس النبيلة، ليغرد معقبًا على كلامها: “ الله يبيض وجهك اشهد بالله أنك كفو وبنت رجال ”.

وتوالت التغريدات الداعية لـ ” حنان ” ، مشيدًا بموقفها من المساعدة كونها لافتة لا تتكرر كثيرًا.