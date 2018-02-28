لفتة إنسانية من عروسة سعودية تثير مشاعر نشطاء ” تويتر “
في لفتة إنسانية تبرعت فتاة سعودية مؤخراً بمهرها من أجل إنقاذ حياة مريض وتكفلها بعلاجه على نفقتها، ابتغاءً لوجه الله.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعدما نشر الفنان فايز المالكي تفاصيل الحالة المرضية لمعاق لديه أسرة وأطفال ويحتاج مساعدة، لتتفاعل العروس بالرد عليه قائلة: “ أنا اتكفل بعلاجه ١٥ ألف ريال من مهري والله العالم اني بحاجتها واعيل امي وخواتي لكن ربما تفتح لي أبواب التوفيق وربما تفرج لي كرب منه سبحانه ” .
ودشن الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل عنوان (#عروست تبرع بمهرها لعلاج مريض) أشادوا فيه بموقف الفتاة صاحبة العطاء الفريد من نوعه وسط دعوات الالاف لها.
ولم لم يتمالك “ المالكي ” نفسه أمام موقف العروس النبيلة، ليغرد معقبًا على كلامها: “ الله يبيض وجهك اشهد بالله أنك كفو وبنت رجال ”.
وتوالت التغريدات الداعية لـ ” حنان ” ، مشيدًا بموقفها من المساعدة كونها لافتة لا تتكرر كثيرًا.
صداوي[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير
abu ammar[ عدد التعليقات: 15954 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاها الله خير وبارك لها في زواجها
.[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكفى بالله وكيلا
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يتمم بينهما بخير..
اهل الخيرلايزالون ولن يزالون..ان شاء الله…وفقها الله..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16263 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكتب أجرها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 2 ساعتين
ستجديها في نفسك وزوجك واهلك
وستجديها عند الله الذي لا يضيع مثقال ذرة
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 1 ساعة
ما تبرعت بمهرها
تبرعت ب١٥ الف بس وبكره تجلد العريس المسيكين وتعوضها منه
عموما جزاها الله خير حتى لو بريال لكن الهياط ماله داعي كان بإمكانها التبرع بدون ماتعلن وتتمسكن والله محتاجه ومدري ايش
فلو فتشنا بالسرائر لوجدنا الاف الفقراء تبرعو بأكثر مماتبرعت فيه العروس وبمال من عرق جبينهم وليس مهر ماتعبت عليه جاها فقط لأنها سلمت نفسها لمن يسعدها
ابو احمد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 دقيقة
حبيبنا ادعو ان يبارك الله لها …. ويوفقها ….و قطعا يعود عليك بالخير …. مع تحياتى