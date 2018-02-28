تعليم مكة يختتم البرنامج التدريبي للمجتمعات المهنية التعلمية للتعلم النشط

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي بالشراكة مع وحدة تطوير المدارس اليوم الأربعاء الموافق 12 /6/1439هـ ، البرنامج التدريبي ( المجتمعات المهنية التعلمية للتعلم النشط ) والذي استمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 10 /6/1439هـ ، بمقر قاعة الملك فهد بالعزيزية والمنفذ من قبل المُدربة وخبيرة التطوير فتحية العجلان من وحدة التطوير ، ومُنسقة التعلم النشط بإدارة تعليم مكة سميرة رمبو تحت رعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وحضور عدد من قيادات وتربويات مكة ، استهدف البرنامج المشرفات وقائدات المدارس والإدارات الداعمة للتعلم النشط .

هدف البرنامج في جلسته الثانية المُقدمة من منسقة التعلم النشط سميرة رمبو إلى تعزيز أدوار المجتمعات المهنية في بناء ثقافة التعلم النشط حيث تناولت محاور متعددة جاء فيها : متطلبات مقومات الاستدامة لثقافة التعلم النشط وتعزيز مبدأ التآزر بين العناصر البشرية في المدرسة من أجل تحقيق مستويات أعلى من تعلم الطالبات كذلك دور الإدارات في دعم وتكوين المجتمعات المهنية للتعلم النشط في ضوء اطار العمل الذي يجب ارساؤه لنتمكن من خلق نظام متكامل يعطي تصوراً واضحاً للدور الحقيقي للإشراف التربوي ويتيح اتخاذ القرارات المناسبة كما وضح دور الإشراف التربوي في تكوين المجتمعات المهنية للتعلم النشط ودعمها ،و تمهين بناء مقومات الاستدامة للمجتمعات المهنية التعلمية للتعلم النشط ، ومن جانبها تحدثت عن نموذج لفريق مجتمع مهني على مستوى قيادات التعلم النشط ، فيما بينت نماذج المجتمعات المهنية التي كان للإشراف التربوي دور فاعل فيها.

كما تمت الإشارة إلى مبادرة المجتمعات المهنية التعلمية القيمة الإضافية لتطبيق مشروع التعلم النشط في المدارس التابعة لمكتب المبرز ، ووضحت الأبعاد الثلاثة الرئيسة لبناء ثقافة التعلم النشط في التعليم بتنوير القيادات التربوية .

فيما تم الحديث أيضاً عن متطلبات تحقيق الأبعاد الرئيسة لبناء ثقافة التعلم النشط وتقييمه ، كما أوضحت للمتدربات الأمور الهامة والتي يجب مراعاتها عند تنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات قبل التنفيذ وأثناءه ، ومنظومة المجتمعات المهنية من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات التي ينتج عنها الكفاءة والفاعلية والجودة.

وفي ختام اللقاء كرّمت إدارة الإشراف التربوي المدربة فتحية العجلان على عطائها المتميز خلال البرنامج كما قدّمت كلا من رئيسة القيادة المدرسية لطيفة الفيفي والمشرفة على مكاتب التعليم أميرة زمزمي ومديرة وحدة تطوير ناهد القريصي هدايا الشكر للأستاذة فتحية العجلان.