الكويت تدين بأشد العبارات حملة إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن على المملكة

خالد الظفيري(صدى):

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات حملة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية على المملكة والإدعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات معتبرة ذلك تطورا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليمي وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلا للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي الليلة الماضية في جلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وأكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ، مشددًا على أنه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة تهدد أمن دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع استقرار وأمن المنطقة.

وقال: “إن هناك بعداً آخراً للأزمة اليمنية يجب أن يأخذ حيزا من إهتمام مجلس الأمن فجميعنا على علم بحملة الصواريخ الباليستية التي تطلق من داخل الأراضي اليمنية على المملكة وصل عددها إلى 95 صاروخا حتى تاريخ ال 5 من فبراير 2018 .

وبين أن أمن الممرات المائية يعد مسألة مهمة لا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد باستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقا ويتعين إدانته .