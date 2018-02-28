دونفي يسخر من بوغبا: عليه الانتقال للأرسنال

ماجد محمد(صدى):

وجه إيامون دونفي لاعب المنتخب الإيرلندي السابق، انتقاد لاذع إلى لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا؛ ؛ إثر الخلافات الأخيرة بينه وبين المدرب جوزيه مورينيو.

وكان “دونفي ” علق على مباراة اليونايتد أمام تشيلسي قائلًا: ” لوكاكو لعب بشكل جيد أمام تشيلسي، ولكن بوغبا قدم أداء مخيب للأمال ضد البلوز”.

وتابع: ” أ‘تقد أنه يجب على بوغبا أن ينتقل إلى الأرسنال حتى يستطيع اللعب بهذا الشكل المخيب هناك، لتكتمل الكوميديا.

يذكر أنه اشتعلت الخلافات بين مورينيو وبوغبا منذ قدوم اللاعب ألكسيس سانشيز من الأرسنال إلى اليونايتد.