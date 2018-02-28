” التنمية العقارية ” يعتزم الانتهاء من خدمة 500 ألف مستفيد

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، عن اعتزامه الانتهاء من خدمة 500 ألف مستفيد على قوائم الانتظار خلال 3 أعوام.

جاء ذلك في بيان صحفي له، أمس الثلاثاء، بمناسبة تنظيمه معرض ” بيتك جاهز ” ، غدًا الخميس وحتى 4 مارس المقبل، وذلك بحضور 45 ألف من مستفيدي الصندوق، بمشاركة عدد كبير من ” البنوك، والشركات العقارية، وشركات التمويل ” ، بفندق ” كروان بلازا ” ، بحي النخيل في الرياض.

في هذا السياق، أكد تركي الدهمش، المستشار الإعلامي للصندوق، إن معرض ” بيتك جاهز ” ، يهدف إلى تمكين مستفيدي التمويل العقاري، من الحصول على وحدات سكنية جاهزة من الشركات العقارية بأسعار مناسبة، وممولة من الجهات التمويلية المشاركة، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم، على من راتبه أعلى من ذلك.

وأشار ” الدهمش ” ، إلى أن المعرض قد تم تخصيصه، لمستفيدي الصندوق العقاري في مدينتي ” الرياض، الخرج ” ، والذين يمكنهم التسجيل مباشرة من خلال موقع الصندوق الإلكتروني.