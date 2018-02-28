التخصصات الصحية تنظم مؤتمرا عن واقع القوى العاملة بالقطاع الأحد المقبل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن تنظيم مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية خلال العشر سنوات القادمة، الأحد المقبل في مدينة الرياض، وذلك بحضور معالي وزراء الصحة، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والتعليم، والخدمة المدنية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يناقش المؤتمر الذي سيعقد في فندق كراون بلازا أر دي سي بالرياض، عددًا من المحاور التي تتعلّق بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل وخارج المملكة.

وأضافت ” التخصصات الصحية ” إنه: ” ستناقش الحاجة إلى زيادة عدد المقبولين في برامج البكالوريوس في الكليات الحالية، وآلية زيادة أو تقنين عدد الكليات في المجال الصحي بالمملكة، والاستمرار ببرنامج الابتعاث لدرجة البكالوريوس، والخطط الدراسية الحالية المنفذة بالجامعات حاليًا. ”

وقال الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن هذا المؤتمر يحمل بُعدًا استراتيجيًا للقطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة، وسيفتح ملفات عدة تتعلق بالممارس الصحي وخصوصًا موضوع البطالة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومدى مواءمة التخصصات الصحية مع احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب.

وأعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لوزير الصحة والمشاركين في المؤتمر على ما يولونه من أهمية للمؤتمر للخروج بحلول جذرية للمشكلات التي تواجه الكوادر الصحية وأيضا الكوادر المتوقع انضمامها للقطاع الصحي مستقبلًا.