المالكي: التحالف ملتزمة قانونيا وأخلاقيا.. والاغتيالات مستمرة داخل الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، على التزام التحالف العربي قانونيًا وأخلاقيًا بما يتطابق مع القانون الدولي الإنساني حول الحوادث العرضية.

وأوضح ” المالكي ” خلال المؤتمر الصحفي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الآن، أن الحكومة الشرعية اليمنية لم تمنع وسائل الإعلام والإعلاميين من الدخول إلى اليمن، بل نشرت تعليمات لهم لتسهيل دخولهم.

وأضاف أن الحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن، كما استعاد الجيش اليمني مواقع في مديرية نهم بمحافظة صنعاء من قبضة الحوثيين.

كما أشار إلى أن التحالف دمر العديد من الأهداف بالقرب من حدود المملكة، كما يواصل التحالف عملياته الهجومية في محافظة الجوف حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وعلى مستوى الإغاثات أكد ” المالكي ” وجود 22 منفذًا إغاثيًا تعمل في اليمن، حيث استفاد 959 ألف يمني من المساعدات ضمن خطة المملكة الإنسانية.

وفي سياق متصل أشار ” المالكي ” إلى استمرار الاغتيالات داخل صفوف القيادات الحوثية خاصة بعد تصفية الرئيس السابق وذلك لترتيب أوراق المنظمة الإرهابية.