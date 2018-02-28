بالفيديو.. متصل يضع مذيعة في موقف محرج ويكذبها على الهواء

القاهرة(صدى):

تعرضت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة ، لموقف محرج ​ أثناء برنامج ” الستات ما يعرفوش يكدبوا ” ، المُذاع على قناة سي بي سي الفضائية، ومن خلال اتصال هاتفي من أحد المتصلين طلب منها الزواج على الهواء مباشرة، وأوضح المتصل السبب الذي كان حيث كان محور حلقة البرنامج.

فبعد أن كان الحديث يدور حول أن معظم الرجال يرفضون الزواج من المطلقات، اتصل شخص ما وقام بطلب يد مفيدة شيحة وهي مطلقة ليثبت لها وفق رأيه أن هذا الأمر غير صحيح ما وضعها في حالة إحراج حيث قالت :” أنا كدا اتفضحت ” ، حيث أن المتصل قال لها أنه بذلك يُثبت كذب إدعاء موضوع البرنامج .

ولم يتبين معنى رد فعل المذيعة مفيدة شيحة وهل هي قصدت أن المتصل كشف أنها مطلقة، أم أنه أثبت لها و لضيوفها أن ما يدعونه غير صحيح وظهر الموقف في إطار كوميدي.