الجامبسوت والإكسسوارات النحاس الأبرز في عروض أسبوع الموضة الفرنسي

باريس(صدى):

تتوالى عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم في أسبوع الموضة العالمي، حيث أبرز أسبوع الموضة في فرنسا عدد كبير من مصممي الأزياء العالميين من الشباب، حيث قدم مصمم الأزياء العالمي” جاكيوماس ” عرضًا مميزًا نال إعجاب الحضور لأزياء شتاء 2018 و 2019.

حيث حاز العرض على إعجاب جميع الحاضرين لما قدمه المصمم الشاب من تصميمات مميزة غلبت عليها البساطة، والتجديد من ناحية الأشكال، حيث تواجد الجامبسوت بشكل كبير في الأزياء التي قدمتها العارضات بالإضافة لدرجات الألوان الهادئة كاللون الأصفر ودرجات اللون البني والأخضر.

وبرز الاختيار الدقيق للإكسسوارات التي ارتدتها العارضات، حيث تم اختيار إكسسوارات نحاسية كبيرة الحجم أضافت لمسة مختلفة على إطلالة العارضات خلال العرض، كما ارتدت بعض العارضات القبعات ضخمة الحجم والتي أضافت لمسات أنيقة على الأزياء.