بالصور.. ضبط كميات كبيرة من العطور المخالفة للمواصفات بمكة

نايف السالم(صدى):

قام مراقبو بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بجولة ميدانية، أمس الثلاثاء، على عدد من الأسواق الجديدة بحي الكعكية، والمواقع التابعة لها وأسواق الخردوات والتحف والعطارة.

وتمكنت الجولة من ضبط العديد من المخالفات وكميات كبيرة من المواد غير الصالحة، شملت كريمات وعطورات ومخمريات وفكس وفازلين وخردوات وأفياش كهربائية ثنائية ومجسمات دينية، وجميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية، أن المراقبين يكثفون الجولات الرقابية على هذه المواقع للتأكد من تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررًا على الصحة العامة.

وأشار ” عراقي ” إلى استمرار وتكثيف الأنشطة الرقابية على كافة أسواق المنطقة، ومتابعة سلامة ما يعرض، والتزام المحلات بتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وجدير بالذكر، إنه كانت البلدية شكلت فريقًا رقابيًّا، بالتعاون مع مندوبي لجنة الغش التجاري، يضم مجموعة من مراقبي الأمانة وعددًا من العمال والمعدات، وشارك في الفريق كل من: رئيس قسم المواد الغذائية عاطف قطب، ومشرف الفترة المسائية معتز الغامدي، والمراقبون سامي يماني وخالد الدوسري وفارس الندوي.