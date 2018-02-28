أمير نجران: الأوامر الملكية تطوير ودرع حصين للوطن

راشد آل شريه(صدى):

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن الأوامر الملكية تعكس بجلاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على أمن الوطن، وتعزيز التنمية، وتحقيق الرفاه للمواطن الكريم.

وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز في تصريح له، أن ما تضمنته الأوامر الملكية الحكيمة، من موافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، يؤكد حزم وعزم القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز الأمن والدفاع الوطني، وتمتين درعه الحصين، ليهنأ كل مواطن ومقيم بالأمان والعيش في دعة ورغد رحيب.

وأشار سموه إلى أهمية الأوامر الملكية، وما حملته من ضخ قيادات جديدة، في دفع التنمية، واستدامتها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، نحو وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي, داعيا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، وللشعب الكريم أمانه وراحته.

وأعرب سمو أمير منطقة نجران عن عميق التهنئة لأصحاب السمو والمعالي ممن تشرفوا بنيل الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهم العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.