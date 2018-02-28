4 عادات يومية لرجيم سريع و بدون تمارين رياضية

متابعات(صدى):

لا يعتبر الرجيم الصحي أسلوب فقط للحصول على قوام رشيق، بل هو أفضل طريقة لتقي نفسك أمراض السمنة، والكثير من الصعوبات التي ستواجهك إذا ما اكتسبتِ وزن زائد في سن مبكر.

لذلك قدم خبراء التغذية بعض النصائح، وهى مجربة حيث اتبعتها العديد من الفتيات من دول مختلفة للحصول على رجيم سهل دون تمارين مرهقة، حيث أن هناك بعض العادات اليومية التي إذا ما تجنبتها الفتيات وواظبت على التمارين الرياضية معها، ستتمكن في فترة لا تزيد على ال6 شهور من فقدان الوزن الزائد والحصول على قوام متناسق.

فإليكِ في السطور التالية 4 عادات يومية احرصي على تجنبها لفقدان الوزن في وقت سريع:

الأكل قبل النوم :

يحذر أشهر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الأطعمة قبل النوم بفترة لا تقل عن 5 ساعات، ويمكنك تعويض ذلك عن طريق تناول كميات كبيرة من المياه، وهو ما يساعد على حرق الدهون وعدم تراكمها في الجسم، فاحرصي على تقسيم وجباتك على مدار اليوم بانتظام، حتى تمتنعي عن الطعام قبل الذهاب للنوم بوقت طويل.

المياه :

تجنبي شرب المياه قبل الأكل وأثناء تناوله، فذلك يؤدى لتراكم بعض الدهون في أجزاء مختلفة عند المناطق الزائدة في الجسم، بالإضافة لظهور الكرش، فاحرصي على تناول 3 أكواب من الماء عند الاستيقاظ، وبمعدل كوب كل ساعتين على مدار اليوم، وهو ما يساعد على حرق الدهون باستمرار.

طريقة الجلوس:

يغفل الكثيرون خطورة طريقة الجلوس الخاطئة في تراكم الدهون في الجسم، وعدم وجود جدوى للتمارين الرياضية، فاحرصي على الجلوس بظهر معتدل، وبطن مشدود حتى تعتاد عضلات البطن على ذلك فتمنع تراكم الدهون بها، أما عند الوقوف فالظهر المفرود طريقة مثالية أيضًا لتوزيع الدهون بشكل متناسق في جميع أجزاء الجسم.

اليوم الفرى :

تعتقد الكثيرات أن اليوم الفرى هو يوم متاح لديهن لتناول ما يحلو لهن من أطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية، ولكنها من أكثر الأفعال ضررًا بالصحة، وبنظام الرجيم المتبع، فاحرصي على تناول طعام صحي وخضراوات صحية في ذلك اليوم، بالإضافة للإكثار من تناول كميات المياه المعتاد عليها في بقية الأيام، وذلك يساعد على حرق الدهون المكتسبة باستمرار.