التحالف يرحب بتقرير إدانة إيران في دعم الحوثيين.. ويطالب بحماية الآثار التاريخية

فهمي محمد(صدى):

رحب المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن وبالأدلة المادية التي ثبتت دعم إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية وغيرها.

وأوضح ” المالكي ” خلال المؤتمر الصحفي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الآن، أنه يوجد بعض التحفظات على بعض ما ورد في تقرير الخبراء، حيث لم تستند بعض الفقرات على الأدلة بل ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها.

وأشار إلى أن التقرير أورد استيفاء المتطلبات لإيراد محمد علي الحوثي ضمن قائمة العقوبات، مطالبًا بتضمين بعض الشخصيات الواردة بالتقرير ضمن قائمة العقوبات المنبثقة من القرار رقم 2140، وحماية بحماية الآثار التاريخية من عبث الحوثيين.

كما رحب بالمبعوث الأممي الجديد مارتن جريفثيس خلفًا للمبعوث الأممي الخاص السابق إسماعيل ولد الشيخ، وافتتاح مكتب خاص للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا ” المالكي ” جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتلك غير الحكومية بافتتاح مكاتب لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تطبيقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبًا بحماية الآثار التاريخية من عبث الحوثيين في اليمن.