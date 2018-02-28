لاعب الريال السابق: الدون سبب خسارتنا أمام إسبانيول

طلال الغامدي(صدى):

أشار لاعب الريال السابق ألفارو أربيلو، إلى أن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة إسبانيول، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني كانت عامل من عوامل الهزيمة.

وقال ” أربيلو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لعبنا دون أي ضرر حتى الدقيقة 85 وفي آخر 5 دقائق تلقينا هدف غير متوقع “.

وتابع: ” سوف يقولون ما يريدون، ولكن اللاعك رقم 7 لدينا من الصعب جدًا فقدانه في هذه المباراة ” ، في إشارة إلى الدون.

واختتم حديثه بقوله: ” يجب علينا مواصلة القتال في غ ضون أسبوع؛ والاستعداد لباريس سان جيرمان “.

يجدر الإشارة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يستدعى الدون؛ بهدف إراحته لمواجهة إياب دوري الأبطال.