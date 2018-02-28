لاعب الريال السابق: الدون سبب خسارتنا أمام إسبانيول
أشار لاعب الريال السابق ألفارو أربيلو، إلى أن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة إسبانيول، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني كانت عامل من عوامل الهزيمة.
وقال ” أربيلو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لعبنا دون أي ضرر حتى الدقيقة 85 وفي آخر 5 دقائق تلقينا هدف غير متوقع “.
وتابع: ” سوف يقولون ما يريدون، ولكن اللاعك رقم 7 لدينا من الصعب جدًا فقدانه في هذه المباراة ” ، في إشارة إلى الدون.
واختتم حديثه بقوله: ” يجب علينا مواصلة القتال في غ ضون أسبوع؛ والاستعداد لباريس سان جيرمان “.
يجدر الإشارة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يستدعى الدون؛ بهدف إراحته لمواجهة إياب دوري الأبطال.
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