تقارير أممية: كوريا الشمالية تساعد دمشق في إنتاج أسلحة كيماوية

دمشق(صدى):

أفادت تقارير أممية، إلى أن كوريا الشمالية أرسلت معدات للحكومة السورية، تشمل ألواحاً من البلاط مقاومة للمواد الحمضية وصمامات وأنابيب، حيث يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة كيماوية.

وأوضحت التقارير، أن خبراء في تصنيع الصواريخ من بيونجيانج شوهدوا في منشآت لصنع الأسلحة في سوريا، مؤكدة أنها أرسلت هذه الأسلحة بطريقة غير مشروعة، ومشيرة إلى أن تلك الألواح استخدمت لبناء منشآت تنتج فيها الأسلحة الكيماوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الادعاءات عن استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور في الغوطة الشرقية.