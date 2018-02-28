مليشيات الحوثي تحول 750 مسجدا إلى مستودعات سلاح

فهمي محمد(صدى):

قال وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تحتجز 150 عالم دين لأنهم يخالفون معتقداتها البعيدة عن طبيعة اليمنيين المعروفة بالتسامح وعدم الغلو، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية عبثت بنحو 750 مسجدًا وحولتها إلى مستودعات للسلاح.

وأشار “عطية ” إلى أنه هناك نحو 750 مسجدًا جرى العبث بها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وبعض المدن التي دخلوها بالسلاح وخرجوا منها عقب تحرير الجيش لها، ومنها ما حوّلته الميليشيات إلى مقر ومستودع عسكري كبير وأودعت في هذه النوعية من المساجد كميات كبيرة من الأسلحة.

وأكد ” عطية ” أن هناك مساجد حوّلها الحوثيون إلى جلسات لتعاطي القات، ومنذ أعوام لا يرفع الأذن في هذه المساجد ولا تقام فيها صلاة، أما النوع الأخير من المساجد فهو ما حوّلته الميليشيات إلى أنقاض بعد نسفها بالصواريخ وتفجيرها بالكامل.

ولفت وزير الأوقاف اليمني إلى أن ما تقوم به السعودية في خدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، بما في ذلك القادمون من دول على خلاف سياسي معها ومنها إيران، وقطر، واليمن، يسكت كل من يدعي أن الحكومة السعودية تسيّس الحج.

وأوضح الوزير اليمني أن قطر تغرّد خارج السرب بتصريحاتها حول تدويل أو تسييس الحج، معربًا عن أسفه على أن تسير على خطى إيران، مضيفًا: ” وكان الأولى بقطر أن تكون في الحضن العربي. ”