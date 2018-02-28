المشرف على مهرجان المعرفة والاطلاع يدعو الاعلاميين لزيارته

سعيد العجل(صدى):

وجه المقدم ناصر الزهراني المشرف العام على مهرجان أرض المعرفة والترفيه المقدم دعوة مفتوحة للنخب من الإعلاميين والاعلاميات لزيارة مهرجان ارض المعرفة والترفيهيه والاطلاع علي محتوياته المعرفية والترفيهية والخيمة الذكية والمعرض المرافق لها ،

وتستقبل الخيمة الذكية بالمهرجان الذي ينظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة في استقبال ١٢.٠٠٠ طالب وطالبة بدأ من صباح الاحد ٠٦/١٦ القادم بمعدل ٦٠٠ طالب يوميا من مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والاجنبية وتحفيظ القران بنين وبنات من جدة والمحافظات التابعة لها لتبدأ رحلة زيارة الطلاب للخيمة الذكية والتعرف على اقسام الخيمة من المتاهة التي تلامس الحياة السلبية للمدمن وحياة السليم المعافى من هذه الأفة مع مشاهدة عرض عن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات وزيارة المعرض المقام من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والمعارض المشاركة من الجهات الاخرى.

وأوضح المشرف العام على المهرجان المقدم ناصر بن يوسف الزهراني بأن هذه الزيارات القادمة تهدف إلى تثقيف ابناء وبنات الوطن من آفة المخدرات واهتمامنا بهم لهو اهتمام بجيل المستقبل الواعي وتجنيبهم الوقوع في قوقعة المخدرات .