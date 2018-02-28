مقتل 2من رجال الأمن بهجوم مسلح على الشرطة جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي جنديان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على موكب مسؤول كبير في الشرطة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن مسلحين مجهولين وضعوا كميناً على طريق ” سمنكلي ” بمدينة كويتا، وأطلقوا النار على موكب نائب مفتش عام شرطة في كويتا “حميد الله” ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه.

وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم وشنت حملة تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

من جانبه دان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان عبدالقدوس بزينجو الهجوم، وعده عملاً إرهابياً جبان.