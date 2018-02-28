سجن مطربة مصرية عامين لخدشها الحياء العام

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنح قسم الجيزة في مصر ، بالسجن لكل من ​المطربة ليلى عامر​ بطلة كليب “​ بص أمك ​” ومخرجه ومنتجه، ووصلت عقوبة عامر إلى الحبس لمدة سنتين، و6 أشهر لمخرج ومنتج الكليب، و3 أشهر الذي شارك في بطولة الكليب.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس غيابياً على باقي فريق العمل، البالغ عددهم 4 أشخاص تراوحت ما بين 6 أشهر وعامين، لإتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

يأتي ذلك بعد قضاء إحدى المحاكم المصرية أمس بالحكم على الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسجن 6 اشهر وغرامة 5 الآف جنيهاً ، لإساءتها لبلدها خلال حفل في لبنان ووصفها لمياه النيل بالبلهاريسيا .