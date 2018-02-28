وفاة المذيعة الهولندية ميس بومان عن عمر 88 عاما

نورة الشهري (صدى):

توفيت المذيعة ومقدمة البرامج التليفزيونية والصحفية الهولندية الشهيرة ” ميس بومان ” عن عمر 88 عاما، وولدت ميس بومان في ديسمبر عام 1929، وبدأت مشوارها في عالم الصحافة والتليفزيون في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

حيث كانت بومان قد صعدت سلم الشهرة عام 1962 عندما استضافت 23 ساعة غير مسبوقة من البث التليفزيوني المباشر لجمعية خيرية تمكنت من جمع ما يربو على 12 مليون جيلدر؛ لتمويل بناء قرية للمعاقين.

واستمر برنامج جمع التبرعات على الهواء يومي 26 و27 نوفمبر عام 1962 وقد قدمت بومان بمفردها البرنامج بأكمله .

مع العلم أن بومان كانت من أوائل مقدمي البرامج الحوارية ” التوك شو ” والتي حاورت من خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة آنذاك، كما حصلت على وسام استحقاق من الدولة.