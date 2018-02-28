الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع

عادل الحربي (صدى):

سجل الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدعومًا من تصريحات الاحتياطي الاتحادي بشأن استعداد البنك المركزي الأمريكي لزيادة الفائدة بوتيرة أسرع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 2.5% إلى 90.417، بعد أن سقط قبل أكثر من أسبوع إلى أدنى مستوياته في 3 أعوام.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أعلن، أمس، استعداد البنك المركزي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد.