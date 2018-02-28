” الصحة ” في صدد الإعلان عن وظائف صحية شاغرة بعد التمكين

عادل الحربي (صدى):

تتهيأ وزارة الصحة؛ للإعلان عن وظائف صحية شاغرة، من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك بعد تمكين الوزارة من إعلان وشغل وظائفها.

ويجدر الإشارة، إلى أن الوزارة ستعلن، خلال أيام قليلة، الوظائف وتحدّد أنواعها وتواريخ التقديم عليها، في أول إعلان لها بعد، تمكينها من الإعلان عن وظائفها وشغلها، من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، الجدولة الزمنية، للوظائف الإدارية والصحية للجهات غير الممكنة.