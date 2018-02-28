نسيان أم وأطفالها الثلاثة في حديقة حيوان بالخطأ

بوخارست(صدى):

وُجدت أم رومانية وأطفالها الثلاثة أنفسهم محتجزين داخل حديقة حيوان عن طريق الخطأ، بعدما قرر موظفو الحديقة العودة إلى منازلهم مبكرًا في هذا اليوم وعدم التحقق من وجود زوار في المكان.

وحضر مسئول إلى حديقة حيوان ” أوراديا ” لفتح البوابة بعد ساعتين من إبلاغ زوج السيدة للشرطة عن الواقعة التي رفعتها الأم أيضاً على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

حيث صرح مدير إداري بالحديقة في مدينة أوراديا بشمال غرب رومانيا، أنه كان يجب على الموظفين التأكد ما إذا كان لا يزال أحد داخل الحديقة قبل المغادرة، مشيرًا إلى ضرورة ضمان وقوع ذلك مرة أخرى، لأنه حدث قبل ذلك مع أسرة إنجليزية.