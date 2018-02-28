الريال يبدأ التفاوض مع بديل بنزيما

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن ريال مدريد بدأ بالفعل في التفاوض مع لاعب بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي؛ لانضمامه إلى القلعة البيضاءء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مصادر إن المدير العام للريال خوسيه أنخيل، يتفاوض حاليًا مع مهاجم البايرن، حيث بدأ التحدث معه حول انتقاله للملكي منذ أسابيع.

وأشارت المصادر إلى أن مهاجم البايرن أبدى سعادته بالتفاوض مع الريال، حيث أعرب في وقت سابق عن عدم شعوره بالراحه في صفوف قلعة البافاري.

يجدر الإشارة إلى أن التعاقد مع مهاجم البايرن؛ يأتي لتعويض المهاجم كريم بنزيما الذي من المتوقع أن يرحل عن الملكي في ظل الأداء المتواضع له خلال هذا الموسم.