بالفيديو.. ” الفوزان ” يقترح إجازة عام للموظف الحكومي يجرب فيها عمل القطاع الخاص

علي القحطاني (صدى):

قال الكاتب الاقتصادي، راشد الفوزان، أنه يجب تغيير مفهوم الشباب عن الوظيفة الحكومية، ويجب ألا تكون هدفًا له، موضحًا أن الحكومة تعاني تخمة من الموظفين، كما اقترح السماح بإجازة عام بدون راتب للموظف الحكومي يجرب فيها العمل بالقطاع الخاص.

وأشار ” الفوزان ” إلى أن ميزة القطاع الخاص أنه متعدد الخيارات، ويجب تشجيع الشباب على التوجه إليه، مع ازدياد الفرص فيه برحيل الوافدين والتضييق على التستر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع الآن توفير دخل جيد لهم.

وأضاف ” الفوزان ” أن الموظف الحكومي لا يرغب في العمل الإضافي بالقطاع الخاص أو التجارة إلا لتحسين الدخل، فدخله لم يعد يتناسب مع متطلباته في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء.