سان جيرمان يضحي بـ ” نيمار ” والبرازيل تشتعل غضبا

نواف السالم(صدى):

أدت إصابة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى اشتعال الصراع بين كلًا من النادي والمنتخب البرازيلي.

وكان “نيمار” تعرض لإصابة قوية في المباراة الأخيرة لفريقه أدت إلى كسر في مشط القدم، وإلتواء الكاحل.

وتضاربت الأراء حول خضوع اللاعب لعملية جراحية، حيث يرى أوناي إيمري أن لاعبه لا يحتاج لعملية جراحية؛ خوفًا من تغيبه عن الفريق لمدة كبيرة، وعلى جانب أخرى يرغب المنتخب في خضوعه لعملية حتى يمكنه المشاركة في المونديال دون وقوع أي مضاعفات إثر تلك الإصابة.

وقالت مصادر إن “نيمار” يرغب في الخضوع لعملية جراحية، إلا أن النادي الباريسي يرفض دخول اللاعب في جراحة تبعده عن مباراة الريال في لإياب دوري الأبطال، على الرغم أنه بالفعل لن يتمكن من اللحاق بها نظرًا لقوة إصابته التي تحتاج إلى 6 أسابيع على الأقل ليتعافى.