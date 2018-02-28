1822 سريرا جديدا في مستشفيات الصحة وزيادة جراحات اليوم الواحد إلى 55%

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الصحة عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار 1822 سريرا خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة 43657 سريرا بدلاً من 41835 سريرا, وذلك في إطار جهودها لزيادة استيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الانتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى، حيث قامت الصحة بافتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت الصحة في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام 2017م, أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من 44%‏ إلى 55%‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد 112095 جراحة وذلك خلال العام 2017م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الانتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .