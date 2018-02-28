سيميوني يحطم آمال البرسا في ضم غريزمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن مطالبة مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، إدارة النادي؛ بتجديد عقد لاعبه أنطوان غريزمان.

وقالت المصادر إن السبب وراء مطلب سيميوني، هو قطع السبل أمام برشلونة، الذي أبدى رغبة في التعاقد مع غريزمان؛ أوالاستفادة القصوى من اللاعب في حالة الموافقة على بيعه.

وأوضحت المصادر أنه في كل الأحول النادي الأتلتي لن يوافق على التفريط في غريزمان بأقل من 100 مليون يورو.

ويبدو أن سيميوني يرى أن ارتفاع أسعار اللاعبين، وصرف الأندية ببذخ على التعاقد مع النجوم من شأنه أن يعود بمكسب مادي أكبر على نادي العاصمة الإسبانية.