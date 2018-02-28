الذهب يستقر عند أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين

عادل الحربي (صدى):

حافظت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، على مستوياتها لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت أمس أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين عند 1318.6 دولار.

واستقر سعر الذهب للتسليم الفوري عند 1318.9 دولار للأوقية، فيما سجل انخفاضًا مقارنة بمستوياته في بداية تعاملات أمس التي سجلت 1333.8 دولار للأوقية.

كما استقرت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل عند 1319.8 دولار، منخفضة من مستوى 1334.7 دولار الذي سجلته في بداية تعاملات أمس.

وحافظ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 90.33، عقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي أمس برفع الفائدة الأمريكية 4 مرات خلال هذا العام، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي القوي قد يدفع صانعي السياسة إلى إعادة التفكير في خططهم لرفع الفائدة ثلاث مرات.