أبرز 3 أسئلة وجهت للمرور حول مخالفات الجوال وربط حزام الأمان

نايف السالم(صدى):

تواصل الإدارة العامة للمرور الرد على استفسارات المواطنين والوافدين وتوضيح المزيد من المعلومات حول مخالفة ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة التي سيبدأ المرور تطبيقها بعد أقل من 5 أيام.

1- هل يمكن استخدام الجوال على مكبر صوت السيارة بدون مسكه باليد ام تعتبر ايضا مخالفة؟

عزيزنا، استخدام الجوال باليد يعتبر مخالفة أما بالسماعات أو السبيكر فلا يعد مخالفة. نشكر تواصلك

2 – هل مخالفة ربط حزام الأمان والجوال تشمل السائق والراكب ؟

أخي الكريم، النظام يلزم قائدي المركبات استخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق كما الزمهم بتنبيه الركاب الذين يقلونهم داخل سياراتهم بضرورة ربط الحزام. نشكر تواصلك.

3 – هل يسمح لي استخدام الجوال عن طريق السماعات بدون استخدام الجوال سواء سماعات بتقنيه الحديثة البلوتوث أو السماعة الموصلة بسلك مع العلم أن يدي خاليتين من استخدام الجوال وشكرا.

وعليكم السلام، عزيزنا الكريم يوجد مخالفة على استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، ويوجد مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.. شكراً لتواصلك.

الجدير بالذكر أن المرور أعلن أن البدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي سيدخل التطبيق بعد خمسة أيام.