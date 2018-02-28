صور.. إطلاق ورشة عمل لتطوير المنطقة التاريخية في جدة

نايف السالم(صدى):

أطلق سمو الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان ” تطوير المنطقة التاريخية ” في جدة، وذلك بمشاركة 21 جهة.

حيث تنظم الورشة، إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، وكذلك أمانة محافظة جدة، وهيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته ” إمارة مكة ” ، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ذكرت الإمارة، أهداف الورشة، التي تتمثل فيما يلي:

– تعزيز مشاركة ملاك مباني جدة التاريخية في تطويرها والمحافظة عليها.

– إسهام الملاك مع الجهات الحكومية في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير المنطقة التاريخية، والمخطط العام لها.

– بحث آليات الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ المبادرات والفرص الاستثمارية الجاذبة بالمنطقة.

– تذليل العوائق وتقديم التسهيلات والدعم اللازم أمام المستثمرين، للمشاركة في التطوير والفعاليات والمهرجانات التي تقام بالمنطقة التاريخية.