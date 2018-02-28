بالصور.. أب يصدم ابنه بتقبيل عروس الثاني بطريقة مريبة

بكين(صدى):

تسبب أب صيني في تعرض ابنه العريس لحالة من الذهول والصدمة ، عقب إقدامه على تقبيل عروسه أمام المدعوين بطريقة مريبة صدمت الجميع.

وأكدت وسائل إعلام صينية تعليقاً على الواقعة ، أن الرجل كان في حالة سكر خلال حفل زفاف ابنه بشرق الصين، عندما ظهر يقود العروس أمامه ثم قبلها عنوة وسط صيحات الاستنكار من المدعوين.

تداول بعض المدعوين شائعات حول ضرب الابن لوالده سابقا خلال حفل الاستقبال وهو ما أدى لما حدث، لكن عائلة العريس نفت الأمر واعتذر الأب عن سلوكه الغريب.