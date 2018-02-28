العفو الدولية: تركيا قتلت عشرات المدنيين في عفرين

لندن(صدى):

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال التركي يقصف بالمدفعية على نحو عشوائي منطقة عفرين شمال سوريا، ما أدى إلى قتل عشرات المدنيين.

وأعربت المنظمة في بيان لها، عن قلقها من القصف المدفعي العشوائي للقرى والمناطق السكنية في المدن، مؤكدة أن هناك استخدام للمدفعية ولأنواع سلاح أخرى بشكل غير دقيق التصويب، الأمر الذي يعد محظوراً وفقاً للقانون الدولي.

ودعت المنظمة، الولايات المتحدة، وروسيا، ودولاً أخرى، إلى دفع تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية إلى إنهاء الهجمات على المدنيين فوراً.