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بالشكر تدوم النعم




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يجزاكم خير والله يرزقكم من فضله شي بسيط وحنا مانفكر به ودخل عليهم الفرحه
الله كريم❤️

[ عدد التعليقات: 2641 ] نشر منذ 4 ساعات

تاكد عندما تفكر ان تستغني عن ملابسك القديمه تاكد ان هناك من يحلم بها -تاكد عندما تفكر ان تاكل حبة بيتزا تاكد ان هناك من يفكر في الحصول على حبة تميس-تاكد عندما تفكر ان تشتري ماك او كودو او هرفي ان هناك من يفكر في ان يحصل على صامولي فارغ لياكله- وهكذا-الحمد لله على نعمه-

[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 3 ساعات

اييه صادق الحمدلله على نعمه

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