بالشكر تدوم النعم

الأربعاء 28
فبراير
الله يجزاكم خير والله يرزقكم من فضله شي بسيط وحنا مانفكر به ودخل عليهم الفرحه
الله كريم❤️
تاكد عندما تفكر ان تستغني عن ملابسك القديمه تاكد ان هناك من يحلم بها -تاكد عندما تفكر ان تاكل حبة بيتزا تاكد ان هناك من يفكر في الحصول على حبة تميس-تاكد عندما تفكر ان تشتري ماك او كودو او هرفي ان هناك من يفكر في ان يحصل على صامولي فارغ لياكله- وهكذا-الحمد لله على نعمه-
اييه صادق الحمدلله على نعمه
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بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزاكم خير والله يرزقكم من فضله شي بسيط وحنا مانفكر به ودخل عليهم الفرحه
الله كريم❤️
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2641 ] نشر منذ 4 ساعات
تاكد عندما تفكر ان تستغني عن ملابسك القديمه تاكد ان هناك من يحلم بها -تاكد عندما تفكر ان تاكل حبة بيتزا تاكد ان هناك من يفكر في الحصول على حبة تميس-تاكد عندما تفكر ان تشتري ماك او كودو او هرفي ان هناك من يفكر في ان يحصل على صامولي فارغ لياكله- وهكذا-الحمد لله على نعمه-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 3 ساعات
اييه صادق الحمدلله على نعمه