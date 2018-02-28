قرقاش: جوانب التدخل الإيراني في اليمن تنكشف.. ولن ينال منا خطاب رخيص

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن جوانب التدخل الإيراني في اليمن أصبحت تتضح أمام العالم بمرور كل يوم وتفضح ألاعيب طهران الإرهابية.

وأوضح ” قرقاش ” أنه بمرور الوقت يتأكد صواب قرار ” عاصفة الحزم ” التي تهدف إلى أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة؛ قائلًا ” لاشك أن الاختبار عسير ولكنه استحقاق لابد منه “.

وأشار إلى أن التحالف العربي بقيادة المملكة ومساعدة الإمارات يدير ملفات هامة تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني؛ لإدراك الهدف الاستراتيجي لعاصفة الحزم عبر ” يمن مستقر ومزدهر “.

وقال ” قرقاش “: ” وفِي هذا السياق تلعب الإمارات دورها كاملًا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبناءنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة “.