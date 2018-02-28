بنك سامبا يستلم مطالبات إضافية من ” الزكاة ” تبلغ 1.3 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

أوضح مراجع الحسابات لـ ” بنك سامبا ” ، في تقرير مراجعته السنوي، أن البنك، استلم مطالبات إضافية، من الهيئة العامة للزكاة عن السنوات 2004 – 2009، تبلغ 1.3 مليار دولار.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه المطالبات الإضافية؛ لكون الهيئة قامت باستبعاد، بعض الاستثمارات طويلة الأجل، وإضافة التمويل طويل الأجل، إلى وعاء الزكاة، ولم يتسلم البنك الربوط الزكوية، للأعوام 2010 وما بعده، ملفتًات الانتباه إلى أنه في حال اتباع الهيئة، نفس طريقة الحسابات؛ سينشأ عن ذلك مطالبات زكوية، إضافية جوهرية.

وفي هذا السياق، ذكر المراجع، أن البنك، لم يقم بالإفصاح، عن المطالبات الإضافية، للزكاة في قوائمه المالية، لاعتقاد الإدارة بأن مثل هذا الإفصاح يمكن أن يعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة.

يُذكر أن قضية احتساب الوعاء الزكوي، تشمل جميع بنوك المملكة، بدون استثناء، ومن المنتظر أن تفصح البنوك عن حجم المطالبات الإضافية، من الهيئة تباعا من خلال قوائمها السنوية.